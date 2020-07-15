ارتفاع أسعار الذهب مع تنامي المخاوف من كورونا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتستقر فوق المستوى النفسي المهم 1800 دولار وسط قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب على المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة ليسجل 1811.50 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة ليسجل عند التسوية 1813.80 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "يبدو الطلب قويا على الذهب عند الهبوط لمستوى 1800 دولار في الوقت الحالي، مع تحوط مستثمرين من مخاطر كوفيد-19، لاسيما بعد تجدد الإغلاق في كاليفورنيا".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.87 بالمئة إلى 1976.30 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 827.63 دولار للأوقية وصعدت الفضة 0.9 بالمئة إلى 19.36 دولار للأوقية

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز