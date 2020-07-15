تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا طفيفًا، في بعض البنوك المصرية، الأربعاء، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري ارتفاعاً بحوالي قرش واحد ليسجل سعر الصرف 15.89 جنيها للشراء و16.02 جنيها للبيع، مقابل 15.88 جنيها للشراء و16.01 جنيها للبيع، أمس.

واستقر سعر الصرف، في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة عند 15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الصرف في بنك الإسكندرية 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه البيع وفق المصري اليوم.

وتراجع سعر صرف العملة الأجنبية في بنك عودة وبنك قناة السويس والبنك العربي بحوالي 3 قروش، ليسجل 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيها للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأجنبية، في كل من البنك التجاري الدولي CIB وبنك التعمير والإسكان والبنك العربي الأفريقي وبنك كريديا أجريكول والبنك الكويتي الوطني والمصرف المتحد وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان وبنك HSBC عند 15.91 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر الصرف في مصرف أبوظبي الإسلامي بحوالي قروش واحد، ليسجل عند 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

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