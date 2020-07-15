"الطيران المدني" تسمح بحمل معقم اليدين ضمن أمتعة المسافرين اليدوية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن عدة خطوات احترازية يجب اتباعها من قبل المسافرين في الفترة القادمة وذلك تماشياً مع التدابير الوقائية والاحتياطية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأوضحت الهيئة في إيضاح اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، انها سمحت لكل مسافر بحمل معقم لليدين بسعة تصل إلى 250 ملي ميتر ضمن أمتعته اليدوية وذلك في مطارات الدولة، مشيرة إلى أن هذا الاستثناء يسري حتى إشعار آخر.

وذكرت الهيئة أن على المسافرين الاستعداد لرحلاتهم القادم مع الالتزام بالتعليمات والتي تشمل التباعد الجسدي بين جمهور المسافرين عند دخول منطقة التسجيل أو منطقة التفتيش الأمني أو في الصفوف، مشددة على ضرورة انتباه المسافرين إلى علامات التوجيه في المطارات واي تعليمات أخرى صادرة من الموظفين وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة.

ودعت الهيئة المسافرين عند المرور من نقاط تفتيش الأمني بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن هذا لا يلغي ضرورة خلع الكمامة عند الطلب للتحقق من هوية وجه المسافر، كما أوصت المسافرين بضرورة بالالتزام بالنظافة الشخصية عند نقاط التفتيش الأمني، مثل غسل اليدين أو تطهير اليدين قبل وبعد الانتهاء من إجراءات التفتيش.

كما دعت الهيئة إلى ضرورة وضع الممتلكات الشخصية مثل ساعة اليد والمحفظة والهاتف المتحرك وغيرها ضمن أمتعتهم اليدوية قبل كشفها بجهاز الأشعة السينية.

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