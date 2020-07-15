شركات الطيران ترجو المسافرين قبول قسائم بدلاً من رد ثمن التذاكر

المصدر: أ ف ب

قال ألكسندر دو جونياك، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، لأربعاء إن شركات الطيران "ترجو" من الركاب مساعدتها من خلال قبول قسائم السفر بدلاً من طلب تعويض مالي عن الرحلات الملغاة خلال الأزمة الصحية.

وقال دي جونياك لموقع "بي اف ام بيزنس" الالكتروني "نطلب مساعدة الركاب (...)، هذا صحيح ونطلب ذلك ونحن راكعين على ركبتينا".

تقوم شركات الطيران، بدعم من فرنسا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، برد تذاكر الرحلات التي تم إلغاؤها فقط على شكل قسائم يمكن استخدامها لشراء بطاقة أخرى بينما تعد برد قيمتها نقداً، إذا طلب المستهلكون ذلك، ولكن بتأخير تسعة أشهر على الأقل من أجل الحفاظ على ماليتها التي تضررت من الأزمة.

ومع ذلك، تمنح الأحكام الأوروبية الركاب الحق في استرداد المال في غضون أسبوعين.

وقد هاجمت جمعيات الدفاع عن المستهلكين موقف شركات الطيران.

وبدأت بروكسل في مطلع يوليو النظر في ارتكاب مخالفات في عشر من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في فرنسا، دفاعاً عن حق المسافرين في الحصول على تعويض في حالة إلغاء رحلتهم بسبب فيروس كورونا.

وقال دي جونياك الأربعاء "ما زلنا نحاول الحصول من المفوضية الأوروبية تمكيننا من إعطاء قسائم (...) لتأجيل رد القيمة المالية"، معترفًا بأن الموقف "صعب" ولا يلقى تفهماً من الجميع.

وقال "لماذا طلبنا ذلك؟ ليس من باب التسلية. يقوم مسعانا على تدليل الركاب وعدم التسبب بصعوبات ومشاكل، وخصوصاً المشكلات المالية. لكن (...) الشركات في وضع مالي يرثى له".

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