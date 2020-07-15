بريطانيا تستبعد هواوي من «5G»

المصدر: (لندن - د ب أ)

رضخت بريطانيا، أمس، للضغوط الأمريكية، ووافقت على الاستغناء التدريجي عن شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي في موضوع شبكة الجيل الخامس رغم تحذيرات بكين لها من إجراءات انتقامية.

ودعت هواوي الحكومة البريطانية لإعادة النظر في قرارها فرض حظر على شراء معدات شبكة الجيل الخامس منها معتبرة أن الإجراء «محبط» و«مسيس». ويمنح القرار البريطاني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصاراً كبيراً في معركتها الجيوسياسية والتجارية مع الصين.

لكنّ القرار البريطاني يهدد بإلحاق مزيد من الأضرار بعلاقات بريطانيا مع القوة الآسيوية العملاقة، ويحمل كلفة كبيرة لمقدمي خدمات الهاتف المحمول في المملكة المتحدة الذين يعتمدون على معدات هواوي منذ ما يقرب 20 عاماً.

وأعلن وزير الشؤون الرقمية البريطاني أوليفر دودن عن القرار خلال جلسة للبرلمان، أمس، بعد أن ترأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعات مع حكومته ومجلس الأمن القومي.

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