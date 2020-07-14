أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة جنيهين، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية، ووصول سعر الأوقية إلى 1799 دولارًا، بحسب شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية.

وسجل سعر عيار 24 نحو 913.1 جنيها، فيما بلغ عيار 21 نحو 799 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 نحو 684.85 جنيها، وفقا لموقع البوابة نيوز المصري.

فيما سجل الجنيه الذهبي "الذي يزن نحو 8 غرامات من الذهب عيار 21 نحو 6392 جنيهًا.

ويرجع انخفاض أسعار الذهب في الصاغة المصرية نتيجة لتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب في البورصات العالمية تسليم أغسطس بنحو 0.7 % أو ما يعادل 13 دولارًا، مسجلًا 1801.10 دولارا للأوقية.

وفي الفترة نفسها، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 % مسجلًا 1797.53 دولارا للأوقية، فاقدًا نحو 5.23 دولارات.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 % مسجلًا 96.645.

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