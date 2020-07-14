البورصة السعودية تطلق سوق المشتقات المالية 30 أغسطس المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سوق المشتقات المالية في 30 أغسطس 2020.

وذكرت في بيان لها، أن هذا الإطلاق سيمثل بدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.

وأضافت أن الإطلاق يمثل أيضاً خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية.

وأوضحت أنه تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر "إم تي 30 " أساساً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية

وسوق المشتقات المالية هو السوق الذي تتداول فيه عقود، وليس أوراق مالية بالمعنى المعروف، والعقد هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز