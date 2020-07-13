«غوغل» تستثمر 10 مليارات دولار بالهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أعلنت شركة «ألفابت»، المالكة لشركة «غوغل» أنها سوف تستثمر 10 مليارات دولار في الهند على مدار الأعوام الخمسة إلى السبعة المقبلة، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه عملاق الإنترنت إلى تعزيز تواجده في واحد من أكبر أسواق نموه.

ودشن المدير التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيشاي صندوق «غوغل» من أجل رقمنه الهند الذي سوف تقوم من خلاله بضخ الاستثمارات في الهند. وقال خلال الفعاليات السنوية للشركة في الهند: «سوف نقوم بذلك عبر مجموعة من استثمارات الأسهم والشراكات والاستثمارات التشغيلية واستثمارات البنية التحتية والنظام البيئي، وهذا يعكس ثقتنا في مستقبل الهند واقتصادها الرقمي».

وسوف تركز الاستثمارات على تسهيل الحصول على المعلومات، وعرض منتجات جديدة وتمكين الشركات من أجل تحولها الرقمي وتعزيز الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والتعليم والزراعة. وتمتلك الهند، صاحبة ثاني أكبر تعداد سكاني في العالم، ثاني أكبر سوق رقمي.

وتوجه العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية تركيزها على السوق الهندي. ففي أبريل الماضي، أعلنت شركة «فيسبوك» عن استثمار بقيمة 5.7 مليارات دولار في منصات «ريلاينس جيو» لرقمنة أكثر من 60 مليون شركة صغيرة. وفي يناير الماضي، أعلن جيف بيزوس، رئيس شركة «أمازون» عن استثمار مليار دولار إضافية في الهند، ليبلغ إجمالي استثمارات «أمازون» في البلاد 6.5 مليارات دولار.

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