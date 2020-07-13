«كورونا» يرفع استدانة الشركات العالمية إلى تريليون دولار

المصدر: لندن - رويترز

خلصت دراسة حديثة، شملت 900 شركة كبرى، إلى أن الشركات في أنحاء العالم، ستتحمل أعباء ديون جديدة تصل إلى تريليون دولار في 2020، في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز أوضاعها المالية في مواجهة فيروس «كورونا».

وتعني الزيادة غير المسبوقة، قفزة بنسبة 12 % لإجمالي دين الشركات عالمياً، ليبلغ نحو 9.3 تريليونات دولار، وهو ما يأتي عقب تراكم لسنوات وضع ديون الشركات التي تنوء بأثقل أعباء الدين في العالم، على قدم المساواة مع ديون العديد من الدول متوسطة الحجم.

وكان العام الماضي، شهد أيضاً زيادة حادة، بلغت 8 %، حفزتها صفقات اندماج واستحواذ واقتراض الشركات لتمويل إعادة شراء أسهم وتوزيع أرباح. لكن قفزة العام الحالي، ستكون لسبب مختلف تماماً، وهو صيانة السيولة، في ظل استنزاف الفيروس للأرباح.

وقال سيث ماير مدير المحفظة في شركة «جوناس هندرسون»، التي أعدت التحليل من أجل مؤشر جديد لديون الشركات: «غيّر كوفيد كل شيء، وأصبح الأمر يتعلق بالحفاظ على رأس المال، وبناء ميزانية عمومية حصينة».

وطرقت الشركات أسواق السندات، لتدبير 384 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو، وتشير تقديرات ماير، إلى أن الأسابيع الأخيرة سجلت رقماً قياسياً جديداً في عمليات إصدار الدين، من قبل شركات ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة.

وفي مارس، أوصدت أسواق الإقراض أبوابها في وجه الجميع، باستثناء الشركات الأكثر موثوقية، لكنها فتحتها على مصراعيها من جديد، من خلال برامج طارئة لشراء سندات الشركات من بنوك مركزية، مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان.

وتدين بالفعل الشركات التي يشملها مؤشر الديون الجديد، بأكثر مما كانت تدين به في 2014، بحوالي 40 %، ويتجاوز نمو الدين، نمو الأرباح بفارق كبير.

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب لنفس مجموعة الشركات التسعمئة 9.1 %، إلى 2.3 تريليون دولار. وبلغت نسبة الديون إلى التمويل المقدم من المساهمين، مستوى غير مسبوق عند 59 % في 2019، في حين ارتفعت أيضاً نسبة الربح المخصص لخدمة الديون إلى ذروة جديدة.

وتدين الشركات الأمريكية بالنصف تقريباً من دين الشركات العالمي، برصيد يبلغ 3.9 تريليونات دولار، وشهدت أسرع وتيرة زيادة في السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بأي اقتصاد كبير، باستثناء سويسرا، حيث كانت هناك موجة من صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى.

وتحل ألمانيا في المركز الثاني، بديون تبلغ 762 مليار دولار. ولديها هي الأخرى ثلاث من أكبر الشركات المثقلة بالدين في العالم، بما في ذلك صاحبة الصدارة عالمياً، فولكسفاغن، التي يضعها دين يبلغ 192 مليار دولار، غير بعيد عن دول مثل جنوب أفريقيا والمجر، لكن تضخم دينها، يرجع إلى وحدة تمويل السيارات.

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