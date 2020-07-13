«أنالوج» تتفاوض على شراء «ماكسيم» مقابل 20 مليار دولار

المصدر: صني فيل - د ب أ

قالت مصادر مطلعة إن شركة «أنالوج ديفايسز» الأمريكية لأشباه المواصلات تجري محادثات لشراء منافستها «ماكسيم إنتجريتد بروداكتس» مقابل حوالي 20 مليار دولار.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن المصادر القول إن الشركتين تناقشان عقد صفقة تبادل أسهم، حيث يمكن أن يتم الانتهاء خلال ساعات، رغم احتمال انهيار المحادثات في أي لحظة.

يذكر أن شركة «ماكسيم» الموجودة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية تنتج الدوائر المتكاملة المستخدمة في صناعة السيارات والاتصالات والأجهزة المنزلية واستخدامات صناعية أخرى.

وتأسست شركة «ماكسيم» في أبريل 1983 وتضم 7131 موظفاً و35 ألف عميل في مختلف أنحاء العالم حتى نهاية العام المالي 2019.

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