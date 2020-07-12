ثروة «موسك» تقفز 6,1 مليارات دولار في يوم واحد

المصدر: دبي- سيد صالح

حقق رائد الأعمال الأمريكي الكندي الأشهر إيلون موسك، مؤسس شركة «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية، قفزة هائلة في قيمة ثروته الشخصية، حيث ارتفعت بقيمة 6,1 مليارات دولار في يوم واحد، وهو الجمعة الماضي، لتستقر قيمة ثروته الإجمالية حتى الآن عند 70,5 مليار دولار.

وبحسب ما ذكرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، تُعزَى هذه القفزة الهائلة إلى ارتفاع قيمة سهم «تسلا» الجمعة الماضي بنسبة 11%.

وأضافت الوكالة أن هذه الزيادة في يوم واحد قفزت بمؤسس «تسلا» إلى المركز السابع على «مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات»، الذي يصنف أغنى الأشخاص في العالم، لينتزع المركز من المستثمر الأمريكي الشهير وارين بافيت.

ومن الجدير بالذكر أن موسك، ذي الــ 49 عاماً، والذي تنحدر أصوله من جنوب افريقيا، يمتلك الآن حوالي خُمس أسهم «تسلا». وتستأثر أسهم موسك في «تسلا» بنحو 55 مليار دولار من اجمالي قيمة ثروته الشخصية، فيما تُعزَى الــ 15 مليار دولار المتبقية إلى حصة الأغلبية التي يمتلكها موسك في شركة «سبيس إكس» المتخصصة في تقنيات اكتشاف الفضاء، والتي أسسها هو أيضاً.

وكان سهم «تسلا» قد ارتفع منذ مطلع العام الجاري وحتى اللحظة بنسبة 269%، ما أدر على موسك ربحاً يقدر بنحو 595 مليون دولار يومياً، نظير حصته في أسهم الشركة. وعليه، بات موسك هو الرئيس التنفيذي الأعلى أجراً في الولايات المتحدة الأمريكية.

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