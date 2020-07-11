تحديث أسعار الوقود لشهر يوليو في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار الوقود لشهر يوليو من عام 2020، خلال الفترة من 10 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، موضحة أن الأسعار المحدَّثة ستكون كالآتي: بنزين 91 بـ(1.29) ريال للتر الواحد، فيما سيكون سعر لتر البنزين 95 بـ (1.44) ريال بحسب صحيفة سبق.

ويبدأ تطبيق الأسعار المحدَّثة من 11 يوليو 2020م.

يُذكر أن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيُّر ارتفاعًا وانخفاضًا وفقًا لتغيرات أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

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