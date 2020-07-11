ارتفاع الدولار يضغط على الذهب

المصدر: (لندن - رويترز)

تراجع الذهب أمس، إذ تعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1769.03 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1801.10 دولار. وقال إليا سبيفاك خبير العملة لدى ديلي فيكس: «خلفية العزوف عن المخاطرة قادت الطلب على الملاذ في الدولار الأمريكي مما يقود الذهب للانخفاض»، وأضاف:

«على الرغم من ذلك، يبدو التراجع تصحيحاً في سياق الاتجاه الصاعد».وارتفع الذهب نحو 18% منذ بداية العام الجاري، إذ غذى الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» الطلب على الملاذ الآمن مما قاد المعدن الأصفر إلى قرب ذروة تسع سنوات عند 1817.71 دولاراً يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.2% إلى 1938.83 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.8% إلى 826.65 دولاراً، وتراجعت الفضة 0.6% إلى 18.54 دولاراً.

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