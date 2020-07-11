وكالة الطاقة ترفع توقعات الطلب على النفط في 2020

المصدر: لندن - رويترز

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب على النفط لعام 2020، لكنها حذرت من أن انتشار «كوفيد 19» يشكل خطراً على التوقعات.

وزادت الوكالة، ومقرها باريس، توقعها إلى 92.1 مليون برميل يومياً، بارتفاع 400 ألف برميل يومياً عن توقعها الشهر الماضي، مشيرة إلى انخفاض يقل عن المتوقع في الربع الثاني.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: بينما أحرزت سوق النفط تقدماً بلا شك، فإن كبر، وفي بعض الدول، تسارع عدد حالات «كوفيد 19» تذكير يثير القلق بأن الجائحة ليست تحت السيطرة، وأن المخاطر لتوقعاتنا للسوق بالتأكيد تميل إلى الجانب النزولي.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن تخفيف إجراءات العزل العام في العديد من الدول أسفر عن تعاف قوي في مشتقات الوقود في مايو ويونيو وأيضاً يوليو على الأرجح.

لكن الوكالة قالت إن نشاط تكرير النفط في 2020 يتجه للانخفاض بأكثر مما توقعته الشهر الماضي وللنمو بقدر أقل في 2021.

وسيكون الطلب على النفط في 2021 أقل على الأرجح بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً عن مستويات 2019، فيما سيمثل الكيروسين ووقود الطائرات، بسبب انخفاض السفر جواً، ثلاثة أرباع التراجع. وقالت وكالة الطاقة: بالنسبة لشركات التكرير، فإن أي استفادة من تحسن الطلب من المرجح أن تبدد أثرها توقعات بشح أكبر في أسواق اللقيم مستقبلاً.

هوامش التكرير أيضاً ستواجه تحديات بفعل فائض لمخزونات المنتجات الرئيسية بسبب الضعف الشديد الذي اعترى الربع الثاني من 2020«. وعلى جانب الإمدادات، قالت وكالة الطاقة الدولية إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة «أوبك+»، سجلوا معدل امتثال بنسبة 108 % باتفاقهم لكبح الإنتاج.

وأثرت التخفيضات المدفوعة بالسوق على منتجين آخرين، على الأخص الولايات المتحدة، رغم أن من المتوقع أن تتعافى الإمدادات الأمريكية بوتيرة بطيئة في النصف الثاني من 2020 بينما قد يضيف رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات الخام الليبي كمية إضافية قدرها 900 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية بحلول نهاية العام.

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