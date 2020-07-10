المجلس العالمي للسفر: ارتدِ كمّامتك وسافر بأمان

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا المجلس العالمي للسفر والسياحة، جميع المسافرين إلى ارتداء أقنعة واقية للوجه (كمّامة) لضمان التمتع بالسفر الآمن في "الوضع الطبيعي الجديد".

وقال المجلس الذي يمثل القطاع الخاص العالمي للسفر والسياحة، في بيان له اليوم الجمعة: "مع انتقال الدول من عمليات الإغلاق إلى إعادة فتح حدودها، فإن ارتداء أقنعة الوجه يساعد في جعل عودة السفر أكثر أماناً، مع توفير الحماية الشخصية للمسافرين وكذلك من حولهم".

وتأتي نصيحة المجلس بإلزامية ارتداء قناع الوجه مع ظهور أدلة تفيد بأن البلدان التي تتعافى بشكل أسرع وتتجنب طفرات ثانية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، هي تلك التي تم فيها استخدام أقنعة الوجه وتطبيقها على نطاق واسع.

وباتباع إرشادات طبية من مدرسة "هارفارد تي إتش تشان" للصحة العامة، ينصح المجلس بارتداء أقنعة على طوال رحلة المسافر بأكملها، وكذلك عند زيارة أي مكان داخلي أو أولئك الذين يعانون من تقييد الحركة ما يؤدي إلى اتصال شخصي قريب من مترين أو أقل.

وطلب المجلس من الحكومات في جميع أنحاء العالم فرض ارتداء أقنعة الوجه، بالإضافة إلى الاستعانة بدعم القطاع الخاص لتذكير العملاء بالالتزام من أجل حماية صحتهم وصحة المسافرين الآخرين.

وقال إن استخدام أقنعة الوجه سيقلل من خطر انتقال الفيروس، ويحمي المستخدم ومن حوله، بالإضافة إلى إعادة إحساس بالحياة الطبيعية ولنتعلم كيف نعيش مع الفيروس حتى يتم العثور على لقاح.

وتأتي التوصيات الجديدة في أعقاب إصدار المجلس العالمي للسفر والسياحة مؤخرًا لإرشاداتها الجديدة للسفر الآمن والسهل، بما في ذلك الاختبار والتتبع لضمان تمتع الأشخاص بالسفر الآمن في "الوضع الطبيعي الجديد".

ويقلل استخدام أقنعة الوجه مع غسل اليدين المتكرر واستخدام معقم اليدين بشكل كبير من خطر انتقال "كورونا".

وقالت جلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: "سلامة ونظافة المسافرين وأولئك الذين يعملون في السفر والسياحة أمر بالغ الأهمية، ولهذا نوصي بشدة بأن تكون الأقنعة إلزامية".

وأضافت: "يجب أن يصبح ارتداء القناع جزءًا من الحياة اليومية لضمان تمتع الجميع بالسفر بأمان حتى يتم العثور على لقاح لفيروس (كوفيد-19)، نحن نناشد القطاع الخاص والحكومات العالمية لتشجيع استخدامها حتى يصبح ارتداء القناع أمراً طبيعياً جديداً ".

ومؤخراً أطلق المجلس المرحلة الثانية من التدابير اللازمة لإعادة بناء الثقة للمسافرين حول العالم، وتشجيع عودة السفر.

وتتضمن بروتوكولات السفر الآمن لشركات الطيران والمطارات ومنظمي الرحلات.، والتي تم تصميمها لدفع عودة السفر الآمن بهدف تمكين صناعة الطيران والسياحة ومنظمي الرحلات ومراكز المؤتمرات والمعارض والفعاليات من الازدهار مرة أخرى.

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