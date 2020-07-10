سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، رغم التقلبات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء سعر الجنيه أمام العملات العربية والأجنبية اليوم بحسب بيان البنك المركزي المصري كالتالي:

الدولار الأمريكي

16.01 جنيها للشراء، 16.11 جنيها للبيع.

اليورو

18.02 جنيها للشراء، 18.25 جنيها للبيع.

الجنيه الإسترليني

19.95 جنيها للشراء، 20.16 جنيها للبيع.

الريال السعودي

4.18 جنيهات للشراء، 4.29 جنيهات للبيع.

الدينار الكويتي

49.59 جنيها للشراء، 52.39 جنيها للبيع.

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