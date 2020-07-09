1.3 مليون طلب جديد لإعانات البطالة في أمريكا

المصدر: أ ف ب

قدم 1.3 مليون أميركي طلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في تراجع مستمر لوتيرة حالات التسريح من العمل، وفق ما أعلنت الحكومة الخميس.

وتراجع معدل الطلبات في الأسبوع المنتهي 4 يوليو مسجلا 1.44 مليون طلب، وفق وزارة العمل، في انخفاض متواصل منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد إجراءات الإغلاق وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

ولا يزال 19 مليون أميركي تقريبا على لوائح البطالة، وفق الأرقام التي تغطي الفترة المنتهية في 27 يونيو.

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