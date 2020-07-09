أسعار الذهب في مصر اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت أسعار الذهب في مصر في مستهل التعاملات اليوم، ارتفاعاً طفيفاً حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى نحو803 جنيهات، على خلفية الارتفاع الكبير الذي شهده السعر العالمي مسجلاً مستوى 1800 دولار للأوقية لأول مرة.

وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 18 : 688.25 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 : 803 جنيهات للجرام

سعر الذهب عيار 24 : 917.75 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب : 6424 جنيها

عوامل تغير أسعار الذهب

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار.

ووفقًا للزيادة الطارئة على الدولار والإقبال على شراء الذهب في تلك الفترة، فأصبح هناك طلب كبير على الذهب وانخفض المعروض منه ما نتج عنه ارتفاع في السعر، لكونها ثوابت عالمية لا يتدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بشكل كبير بأسعار الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، لكن مع شبه استقرار الدولار خلال الأشهر الماضية، أصبح غير مؤثر في السوق مثل أسعار الأوقية العالمية التي تشهد تقلبًا دائمًا وتؤثر في السوق في مصر.

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