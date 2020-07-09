السعودية: "حساب المواطن" يودع 453 مليون دولار دعماً للمواطنين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم الخميس، عن بدء إيداع 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار) للدفعة الـ32 والمخصصة لشهر يوليو 2020.

وذكر برنامج الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين في السعودية، في بيان، أنه أودع دعم يوليو لـ 10.7 مليون مستفيد شملهم الدعم في البرنامج لهذا الشهر.

وأضاف البرنامج، أن مخصصات الدعم لهذا الشهر شملت 18.7 مليون ريال تعويضات لدفعات سابقة.

وبلغ إجمالي مخصصات الدعم في برنامج حساب المواطن منذ انطلاقة البرنامج حتى شهر يوليو الجاري نحو 76.8 مليار ريال منها 521 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وخلال يونيو الماضي أودع برنامج حساب المواطن بالسعودية 1.7 مليار ريال مخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن، أطلقته السعودية أواخر عام 2016، لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة على الأسر والأفراد، خصوصاً ذوي الدخلين المنخفض والمتوسط.

ويشمل الدعم الذي يتم توفيره بشكل نقدي الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار منتجات الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

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