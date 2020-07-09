الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى دبي 1 أغسطس

المصدر: البيان الإلكتروني

تستأنف شركة الخطوط الجوية الكويتية، رحلاتها إلى إمارة دبي اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل من خلال رحلتين يومياً.

وأفادت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني، بأن استئناف الرحلات إلى دبي سيكون عبر 14 رحلة أسبوعياً بداية من الأول من أغسطس وحتى 28 سبتمبر، ليرتفع العدد من اليوم التالي إلى 3 رحلات يومياً ما يعادل 21 رحلة أسبوعياً حتى 24 أكتوبر المقبل.

كانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت الخميس الماضي عن أنها ستستأنف رحلاتها التجارية إلى وجهاتها ابتداء من الأول أغسطس المقبل.

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