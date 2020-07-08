"مصر للطيران" تخفض أسعار تذاكر رحلاتها إلى دبي وأبوظبي والشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، عن طرح تخفيضات على تذاكر رحلاتها من القاهرة إلى كلا من دبي وأبوظبي والشارقة.

وقالت الناقلة في بيان، إنه تم تخفيض 25% على تذاكر رحلاتها من القاهرة إلى دبي اعتباراً من يوم 20 يوليو الجاري صالحة للسفر حتى 30 سبتمبر 2020.

وأشارت إلى أنها طرحت تخفيضاً بنسبة 20% على رحلاتها من القاهرة إلى إمارتي أبو ظبي والشارقة، لشراء التذاكر حتى 15 يوليو، والسفر حتى 31 أغسطس المقبل.

وأفادت مصر للطيران بأن عروضها تأتي في إطار الخطة التي تنتهجها لتوفير عروض تنافسية إلى النقاط التي تسير إليها الناقلة رحلاتها في الوقت الحالي.

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