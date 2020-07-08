"أوبر" تستحوذ على شركة توصيل أطعمة بـ 2.6 مليار دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "أوبر"، أنها اشترت شركة توصيل الطعام "بوستمايتس"، التي تأسست قبل 9 سنوات، بـ 2.65 مليار دولار لاستكمال خدمتها "أوبر إيتس".

وبفضل الدمج بين "بوستمايتس" و"أوبر إيتس"، سيستفيد المستهلكون من خيار أوسع على صعيد المطاعم والمتاجر، وسيتمتع العاملون في توصيل البضائع بفرص أكبر على ما أكدت "أوبر" في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتنوي "أوبر" الاستمرار في جعل "بوستمايتس"، تعمل بشكل مستقل، وتعتبر نشاطات الشركتين متكاملة مع مناطق جغرافية وزبائن مختلفين على ما أكدت "أوبر"، التي شددت أيضا على روابط "بوستمايتس" المتينة مع المطاعم الصغيرة والمتوسطة بعدما أبرمت اتفاقات مع 600 ألف مؤسسة في الولايات المتحدة، بحسب "روسيا اليوم".

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