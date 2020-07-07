سيف السويدي يتفقد الإجراءات الاحترازية في مطار دبي

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

قام سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، بجولة تفقدية لمطار دبي، تم خلالها الاطلاع على أهم التدابير والإجراءات الصحية المتبعة في جميع أنحاء المطار، والاطمئنان على تحقيق أقصى درجات الأمان لمستخدمي المطار.

وجاءت هذه الجولة بالتزامن مع فتح الرحلات والسماح للمواطنين والمقيمين للسفر واستقبال الزوار، وتضمنت الإجراءات الحرص على صحة وسلامة المسافرين مع الحفاظ على انسيابية الحركة.

ورافق المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، في الجولة، جمال الحاي، نائب الرئيس مطارات دبي، والعميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، وممثلون من جمارك دبي وطيران الإمارات.

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