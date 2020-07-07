الخطوط الجوية الكويتية تستأنف عملها بنسبة 30%

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، عن استئناف العمل في جميع قطاعاتها وفق النسبة التي حددها مجلس الوزراء للمرحلة الثانية للعودة إلى الحياة الطبيعية بنسبة لا تزيد عن 30% من عدد الموظفين.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها قامت اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للموظفين مثل قياس درجة الحرارة عند بوابة الدخول والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات اضافة إلى وضع اللوحات الارشادية والتي تحث على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي بين الموظفين.

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي: "التزاماً بتعليمات مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد، استأنفت الخطوط الجوية الكويتية العمل في جميع قطاعاتها بنسبة 30% من الموظفين، حيث تحرص الشركة على تنفيذ الإرشادات والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها السلطات الصحية تمهيداً للعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية في البلاد واستكمال باقي المراحل وصولاً إلى المرحلة الخامسة".

وتابع العنزي : "كما قامت الشركة بتوفير الكمامات والقفازات والمواد المعقمة في كافة أنحاء مبنى الشركة الرئيسي والمباني التابعة له، وذلك سعياً منها على الحفاظ على صحة الموظفين تجنباً للإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف: "ومع عودة الموظفين، تستعد الشركة حالياً للعودة التدريجية لتشغيل رحلاتها التجارية بحسب الإجراءات المطلوبة من الإدارة العامة للطيران المدني للبدء في الأول من أغسطس المُقبل بسعة تشغيل تصل إلى 30%، كما أن الكويتية ستكون من أولى الشركات التي ستقوم بالتعامل مع هذا القرار بكل ترحيب وستطبق خطتها التشغيلية التي أعدتها لهذه المرحلة".

وأوضح العنزي أن "الدوائر المعنية في الشركة قامت بإعداد خطة تشغيلية لإعادة التشغيل بحيث تشمل الخطة الاستعداد للتشغيل على جميع الخطوط التي كانت الشركة تشغل لها سابقاً قبل مرحلة جائحة كورونا ولكن سيكون التشغيل بشكل تدريجي ومتصاعد يتوافق مع قوانين كل دولة وموافقاتها بحسب ما يرد للشركة من موافقات من المحطات الخارجية، وهذه الموافقات هي التي ستحدد عدد المحطات والرحلات ومواعيدها والأيام".

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