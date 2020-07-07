أمريكا تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.. بما فيها "تيك توك

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الاثنين إن الولايات المتحدة "تدرس" حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، بما فيها "تيك توك".

وصرح بومبيو عن الخطوة المحتملة خلال مقابلة مع لورا إنغراهام من قناة فوكس نيوز، مضيفاً أن بلاده "تتعامل مع هذا الأمر بجدية كاملة".

وسألت إنغراهام بومبيو عما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تفكر في فرض حظر على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعية الصينية، "وخاصة تيك توك"، ليرد بومبيو: "فيما يتعلق بالتطبيقات الصينية على الهواتف المحمولة للأشخاص، يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة ستقوم بالأمر بشكل صحيح أيضاً، لورا. لا أريد أن أتحدث عن الأمر قبل الرئيس (دونالد ترامب)، ولكنه أمر ننظر إليه".

كما أضاف بومبيو أنه يجب على الناس تحميل التطبيق فقط إذا كانوا يريدون وضع معلوماتهم الخاصة "في أيدي الحزب الشيوعي الصيني"، وفقاً لموقع "سي إن إن".

وقال متحدث باسم تيك توك في بيان بعد تعليقات بومبيو، إن الشركة يترأسها رئيس تنفيذي أمريكي، مع مئات الموظفين والقادة الرئيسيين الذين "يعملون في مجالات السلامة والأمن والمنتج والسياسة العامة في الولايات المتحدة. ليس لدينا أولوية أهم من تعزيز تجربة تطبيق آمنة لمستخدمينا. ولم نقدم بيانات المستخدمين للحكومة الصينية، ولن نفعل ذلك إذا طُلب منا الأمر".

وتأتي تصريحات بومبيو خلال فترة توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، والتي امتدت عبر العديد من المجالات بما في ذلك الأمن القومي والتجارة والتكنولوجيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز