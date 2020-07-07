منصة إماراتية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت "جلف كابيتال" والتي مقرها ابوظبي و"ميد جلوبال داتا" مبادرة رقمية جديدة تتمثل في تأسيس منصة "جلف كابيتال إس إم إي انسايتس، لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة، والتي ستتيح لمستخدميها إمكانية الوصول إلى موارد ومعلومات قيّمة، إلى جانب استضافة خبراء لبحث الموضوعات المرتبطة بالقطاع والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ويتوّج إطلاق هذه المنصة، مسيرة تسعة أعوام من التعاون القائم بين "جلف كابيتال" و"ميد جلوبل داتا"، لتوفير برنامج متعدد القنوات لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات والتحليلات والدعم لاتخاذ قرارات عمل فاعلة تعزز من التكيف مع استراتيجيات الشركات بما يسهم في تمكينها من تحقيق النجاح في مرحلة ما بعد (كوفيد - 19).

وجاء إطلاق هذه المنصة، في وقت تركز فيه مختلف الجهات على دراسة التأثيرات الناجمة عن (كوفيد – 19) على قطاع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أظهرت نتائج تقرير حديث أن 59% من الشركات الصغيرة تأثرت بالفعل بالأزمة.

في حين وجد التقرير ذاته تعتبر 48% من الشركات الناشئة التي شملتها الدراسة أن تحقيق الإيرادات بات يشكل مصدر قلق كبير، فيما يتوقع 41% أن تكون معدلات نمو الإيرادات أقل من المتوقع في عام 2020.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال": "يعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محور الاقتصاد العالمي، إذ لا تختلف أهمية هذا القطاع بالنسبة لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص العمل، ودعم الإبداع، وتحفيز الابتكار بما يتماشى مع رؤى النمو الاقتصادي الإقليمي، وعليه، فإنه من الضروري أن نحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من أي وقت مضى بسبب التبعات الاقتصادية لوباء (كوفيد - 19) وانخفاض أسعار النفط".

وشهدت المنصة إطلاق أول جلسة ضمن سلسلة الجلسات الافتراضية المباشرة في 30 يونيو 2020، بمشاركة قادة الأعمال من شركات "هب 71" و"آي بي إم"، وكاميل سوب فاكتوري"، و"جلف كابيتال".

وأضاف الصلح: "إن تعاوننا مع ميد جلوبال داتا جاء بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الفترة الصعبة، وللتأكد من أن القطاع يمتلك الأسس اللازمة للاستجابة والنمو والنجاح في الواقع الجديد".

وستغطي الجلسات النقاشية النصف شهرية سلسلة من موضوعات شاملة حول التكنولوجيا والحلول المالية والاعتبارات القانونية واستراتيجيات الاتصال، بمشاركة متحدثين من قادة القطاع، من شركات مثل، "أوراكل"، وستارت إيه دي" و"إن5" لطرح التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وفي ختام الندوات ستنظم جلسات حوارية تجمع بين المشاركين والمشرفين من الأفراد للاطلاع على المزيد من المعلومات والتحليلات وتوسيع آفاق معارفهم.

وستختتم سلسلة الجلسات الافتراضية في 9 سبتمبر المقبل بانعقاد قمة "جلف كابيتال إس إم إي انسايتس"، التي ستجمع بين خبراء الصناعة وقادة الأعمال لتقديم رؤى قيمة حول مواصلة التقدم.

كما سيتم تنظيم حفل توزيع الجوائز في 9 ديسمبر المقبل للاحتفال بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي أظهرت مرونة وابتكارًا متميزين لدعم أعمالها وتنميتها.

وتحظى هذه المنصة بدعم من العديد الشركاء، وهم، الشريك المدقق، جرانت ثورنتون، وأسوسييشن بارتنرز، وديتيك، وإن5، وشركة شي إز عرب، وستارت إيه دي، وتاي دبي، أما شريك الاتصال، فهو مجموعة فور كوميونيكيشنز، والشركاء الداعمون، مؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع؛ وشريك المعرفة والبحث، شركة ديليجنسيا للاستشارات، والشريك القيادي: القيادات العربية الشابة، والشريك الاستراتيجي: بيهايف بي تو بي.

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