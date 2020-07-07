«ستراتا» تسلّم 100 شحنة رفارف أجنحة طائرات إلى «إيرباص»

المصدر: العين - البيان

أعلنت ستراتا للتصنيع (ستراتا)، الشركة المتخصّصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن تسليم 100 شحنة من الرفارف الداخلية المجمعة لأجنحة طائرات إيرباص A350-900.

وتواصل شركة ستراتا تعزيز قدراتها وكفاءاتها على صعيد التصنيع والتجميع بالشراكة مع إيرباص، وذلك بعد نجاحها في اختبارات النموذج الأولي لتصنيع ستة من مكونات الرفارف الداخلية في منشأتها الحديثة بمجمع نبراس العين للطيران.

ولاستكمال عمليات أتمتة تصنيع الرفارف الداخلية، استخدمت شركة ستراتا تقنيات خاصة مثل الثني الحراري (HotDrape Forming) ووضع الأشرطة اللاصقة بشكل مؤتمت (Automated Tape Layup)، وحصلت في وقت سابق من هذا العام على شهادة اعتماد النموذج الأول للمنتج وشهادة اعتماد مواصفات التصميم والجودة.

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع: «تعمل ستراتا بشكل دائم على تطوير إمكانياتها من خلال الاستثمار بأحدث التقنيات، وتأهيل الموارد البشرية وتطوير مهاراتها باستمرار لمواكبة النمو الذي تشهده الشركة. ويسهم هذا التوجه في ترسيخ الكفاءة والجودة الإنتاجية عبر جميع خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز مكانة ستراتا التنافسية في قطاع الطيران العالمي».

وأضاف عبدالله: «استطاع فريق عمل ستراتا الانتقال من مرحلة تجميع إلى تصنيع مكونات الرفارف الداخلية لأجنحة الطائرات، لتصبح ستراتا اليوم موردًا أساسيًا لأجزاء أجنحة طائرات إيرباص، والتي لا يتم تصنيعها حول العالم إلا في شركة إيرباص، ما يؤكد أننا نسير وفق رؤية طموحة وأهداف واضحة، كما نجحت الشركة في تسليم 100 شحنة من الرفارف الداخلية المجمعة لأجنحة طائرات إيرباص، الإنجاز الذي يؤكد مدى اهتمام ستراتا بترسيخ ثقة عملائها بقدرتها على تقديم مكونات عالية الجودة في أوقات قياسية، ويبرز دورنا في هذا القطاع الذي يتميز بتنافسية عالية».

وتابع عبدالله: «مع استمرار ستراتا في النمو كشركة رائدة في قطاع صناعة الطيران، تتزايد أهمية استكشاف وتطوير التقنيات المبتكرة مثل آلات الثني الحراري والآلات المؤتمتة لوضع الأشرطة اللاصقة في الارتقاء بصناعاتنا وجودتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

كما نهدف من خلال تعزيز قدراتنا في آليات التصنيع المؤتمتة، إلى الارتقاء بجودة منتجاتنا التي تحمل شعار «صنع بفخر في الإمارات»، وتنفيذ جميع التزاماتنا تجاه شركة إيرباص وشركائنا في مختلف أنحاء العالم».

وكجزء من عملية التصنيع، تقوم آلات الثني الحراري Hot Drape Forming بتشكيل المكونات المصنوعة من ألياف الكربون، ما يعزز من سرعة عمليات الإنتاج وجودتها. ويعمل نظام التسخين بالأشعة تحت الحمراء على صقل أسطح ألياف الكربون بسرعة ودقة للحصول على منتج خالٍ من أي نتوءات.

وتقوم آلات وضع الأشرطة اللاصقة بشكل مؤتمت بإضافة مواد تقوية أولية وأحادية الاتجاه على القاعدة المسطحة للرفارف، والتي يتم تحويلها فيما بعد إلى أداة لصنع القوالب بهدف إجراء المزيد من عمليات المعالجة.

ويمكن لهذه الآلات استيعاب مكونات بحجم 2.5 متر في 10 أمتار، حيث تقوم بمعالجة تلقائية للمكونات الكبيرة، ما يلغي الحاجة إلى استخدام آلة قطع منفصلة بالموجات فوق الصوتية، كما يقلل بشكل كبير زمن المعالجة.

وللمساعدة في خفض استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل وتحسين مستويات راحة المسافرين وتقليل الآثار البيئية لقطاع الطيران، تم تصنيع 53% من طائرات إيرباص A350-900 باستخدام المواد المركبة.

وقد صممت الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات إيرباص بشكل يزيد من قدرة الرفع الإجمالية لجناح الطائرة، حيث تقع هذه الرفارف على الحافة الخلفية لأجنحة الطائرات بالقرب من موقع التحام الجناح بهيكل الطائرة، وهي تسهم في زيادة قوة الرفع لضمان ثبات الطائرة مع ميلان هيكلها عن المحور الأفقي إلى الأعلى أو الأسفل عند الإقلاع والهبوط بسرعة منخفضة.

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