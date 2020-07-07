«ستراتا» تسلّم 100 شحنة رفارف أجنحة إلى «إيرباص»

المصدر: (العين - البيان)

أعلنت ستراتا للتصنيع «ستراتا» المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن تسليم 100 شحنة من الرفارف الداخلية المجمعة لأجنحة طائرات إيرباص A350-900.

وتواصل «ستراتا» تعزيز قدراتها وكفاءاتها على صعيد التصنيع والتجميع بالشراكة مع إيرباص، وذلك بعد نجاحها في اختبارات النموذج الأولي لتصنيع ستة من مكونات الرفارف الداخلية في منشأتها الحديثة بمجمع نبراس العين للطيران.

ولاستكمال عمليات أتمتة تصنيع الرفارف الداخلية، استخدمت «ستراتا» تقنيات خاصة مثل الثني الحراري ووضع الأشرطة اللاصقة بشكل مؤتمت، وحصلت في وقت سابق من هذا العام على شهادة اعتماد النموذج الأول للمنتج وشهادة اعتماد مواصفات التصميم والجودة.

وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع: «تعمل ستراتا بشكل دائم على تطوير إمكانياتها من خلال الاستثمار بأحدث التقنيات».

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