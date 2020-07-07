«ثيبسا» تطرح سندات بـ 500 مليون يورو

المصدر: (دبي - سيد صالح)

طرحت شركة «ثيبسا» الإسبانية للطاقة سندات بقيمة 500 مليون يورو في بورصة «دبلن»، وفقاً لما نشرته وكالة «بلومبيرغ». وأفادت الوكالة بأن السندات الجديدة تخضع للقانون الإنجليزي، ويحل أجل سدادها بعد خمس سنوات ونصف، وتحديداً بتاريخ 13 فبراير 2026، فيما يحل تاريخ تسويتها في 12 من يوليو 2020.

وأضافت «بلومبيرغ» أن عائد السندات سنوي، وأن البنوك التي تولت ترتيب إصدارها هي «بي إن بي باريبا»، «كايكسا»، «إتش إس بي سي»، «بانكيا»، «بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا»، «سيتي بنك»، «بنك كوميرز»، «ميزوهو»، «سانتاندير»، «إس إم بي سي نيكو»، و«يونكريديتو».

وذكرت الوكالة أيضاً أن حصيلة شراء هذه السندات بلغت حتى الآن حوالي 1,6 مليار يورو. يذكر أن شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» تمتلك حصة مسيطرة في «ثيبسا» وتبلغ نسبتها 63%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز