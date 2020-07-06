الجنيه المصري يواصل ارتفاعه أمام الدولار في تعاملات اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، وفقد مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، نحو 3 قروش دفعة واحدة.

ووفقا لموقع البنك المركزي المصري، سجل الدولار 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع أمس الأحد، بحسب صحيفة "المال" الاقتصادية.

وأوضح البنك المركزي المصري أن الدولار تراجع بنحو 7 قروش كاملة خلال يومي الأحد والاثنين فقط، بواقع 4 قروش أمس، و3 قروش اليوم.

وتوصل صندوق النقد الدولي، الجمعة قبل الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن اتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا، بقيمة 5.2 مليار دولار، مؤكدًا أن الاتفاق سيحمي مكاسب حققتها مصر في السنوات الثلاث الماضية، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.

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