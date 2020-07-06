40 هيئة تجارية أمريكية تحث الصين على زيادة مشترياتها من السلع والخدمات

المصدر: واشنطن – رويترز

حثت غرفة التجارة الأمريكية و40 هيئة تجارية في الولايات المتحدة، أمس، كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين على مضاعفة الجهود لتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى للتجارة الذي وقعه أكبر اقتصادين في العالم في يناير، على الرغم من الضغوط المرتبطة بجائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وفي رسالة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، قالت المجموعة إنهم يشعرون بتفاؤل إزاء التقدم الذي تحقق حتى الآن، لكنهم دعوا إلى زيادة كبيرة في مشتريات الصين من السلع والخدمات الأمريكية في الأسابيع المقبلة.

وأضافت أن محاربة الفيروس واستعادة النمو العالمي تعتمدان على تنفيذ اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، الذي ساعد في نزع فتيل حرب تجارية استمرت حوالي 18 شهراً، وشهدت جولات متبادلة من الرسوم الجمركية.

وحثت غرفة التجارة الأمريكية ومجموعات تجارية أمريكية أخرى في الولايات المتحدة الجانبين كليهما على تسريع تنفيذ اتفاق التجارة، مجادلين بأنه سيساعد كلاً من البلدين وسيمهد الطريق إلى محادثات المرحلة 2 التي تشمل قضايا رئيسية أخرى مثل الدعم والأمن السبراني والتجارة الرقمية.

وقالت الرسالة «وسط توترات متزايدة في أرجاء العلاقة الثنائية، فإن العمل سوياً لتحسين وتنمية التجارة يمكن أن يتيح فوائد مهمة للاقتصادين كليهما، ويساعد في تحسين العلاقات».

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