"المركزي" السعودي يوضح حقيقة تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) اليوم الاثنين، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، في شأن توجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة، التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، بأن البنوك والمصارف تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

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