وول ستريت تتجاهل ازدياد الإصابات بـ «كورونا» وتسجل ارتفاعاً

المصدر: نيويورك- أ ف ب

سجلت بورصة نيويورك اليوم ارتفاعاً في بداية جلستها، بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام في الولايات المتحدة، متجاهلة ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1,65 %، ليبلغ 26,253.15 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 1,75 %، ليبلغ 10,386.66 نقطة.

أما مؤشّر «ستاندرد أند بورز 500» الأوسع نطاقاً، والذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مدرجة في وول ستريت، فارتفع بنسبة 1,50 %، ليصل إلى 3,176.96 نقطة.

وسجلت وول ستريت ارتفاعا ملحوظا الأسبوع الماضي، مدفوعة، إلى جانب أمور أخرى، بأرقام التوظيف التي تجاوزت المتوقع في الولايات المتحدة، اذ ارتفع، من الاثنين إلى الخميس، مؤشر داو جونز بنسبة 4 %وناسداك بنسبة 4,6 %.

ورأى باتريك أوهار من موقع بريفينغ دوت كوم أن «الرقم القياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة لم يؤثر قط على سوق الأسهم هذا الصباح».

وأوضح أوهار «قد يتغير الأمر، ولكن الإعتقاد بأن معظم الحالات الجديدة تشمل الشباب يبدو أنه يطمئن» السوق، مشيرا كذلك إلى تفاؤل المستثمرين بشأن تطوير علاج أو لقاح للفيروس.

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة الأميركية ريجينيرون للتكنولوجيا الحيوية الاثنين بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح ضد الفيروس. وارتفع سهم الشركة بنسبة 0,91 % في بورصة نيويورك.

وعزز ارتفاع وول ستريت أيضًا عافية أسواق الأسهم الآسيوية، التي تفاعلت ايجابا مع التوقعات الاقتصادية في الصين الناجمة عن العديد من المؤشرات المتقدمة والتي تشير إلى استئناف للنشاط أكثر وضوحا مما كان متوقعا. وبذلك، قفزت بورصة شنغهاي بنحو 6 بالمئة وبورصة هونغ كونغ بنحو 4 بالمئة.

وفي سوق السندات، بلغت الفائدة على السندات الأميركية لمدة 10 سنوات 0,6923 % مقابل 0,6693 % مساء الخميس.

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