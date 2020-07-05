السعودية تمدد دعم موظفي القطاع الخاص 3 أشهر إضافية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، سليمان بن عبد الرحمن القويز، اليوم الأحد، على حرص قيادة وحكومة المملكة، على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد - 19) على منشآت القطاع الخاص من خلال تمديد الدعم لفترة إضافية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تلك التداعيات.

وأضاف القويز، أنه تم تمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل شروط الاستحقاق وآلية التقديم والأنشطة المستحقة ومقدار الدعم خلال العشرة أيام القادمة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أن المؤسسة أسهمت من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، حيث تم إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين، إضافةً إلى إعفائه من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا الدعم، مما نتج عنه انخفاض عدد المستبعدين من العاملين في القطاع الخاص خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة تزيد عن 10% مقارنةً مع عدد المستبعدين خلال نفس الفترة للعام الماضي.

وأوضح أن الدعم للفترة القادمة سيشمل 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضرراً، و50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضرراً حسب ما تحدده اللجنة المعنية بهذا الشأن التي تضم كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي رأت استمرار هذا الدعم لفترة إضافية.

وبين القويز أن مبادرة دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص عبر نظام "ساند" تأتي ضمن المبادرات الحكومية لدعم الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا،

وقد استفاد من مبادرة "ساند" خلال الفترة السابقة التي استمرت ثلاثة أشهر أكثر من 90 ألف منشأة، واستفاد منها أكثر من 480 ألف مشترك، صرف لهم أكثر من 3.5 مليار ريال.

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