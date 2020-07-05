«بنك أوف أمريكا»: مستقبل واعد لبنوك الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد هوتان يازاري رئيس أبحاث أسواق الأسهم في «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، أن ثمة عوامل إيجابية على أرض الواقع، تبعث على التفاؤل، بشأن مستقبل قطاع البنوك في الإمارات، بعد عودة النشاط الاقتصادي.

وقال: «نستشف عدداً من العوامل التي يمكنها إحداث تغيير إيجابي، إذ تبرز العوامل المتعلقة بالتحسّن في أسعار النفط، عودة القطاعات الاقتصادية الرئيسة بالدولة، كتجارة التجزئة والسياحة إلى نشاطها، والتغييرات المُرتقبة في حدود الملكية الأجنبية، التي من شأنها توفير حصص جاذبة للمستثمرين الأجانب».

وأضاف: «نرى أن هذه العوامل داعمة للنمو الاقتصادي في الإمارات، وتزيد الطلب على القروض المصرفية، فضلاً عن انخفاض كلفة الإهلاك والديون المعدومة لأقل من الحدود المتوقعة في الظروف الراهنة». وأفاد بأن دبي سوف تستقبل السيّاح قريباً وبرغم أن عودة السيّاح ستخضع لاشتراطات وتدابير وقائية تتعلق بالجائحة، إلا أنها ستسهم في وضع الإمارة على مسار الانتعاش الاقتصادي.

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