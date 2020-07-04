91 مليار دولار تهرب من الأسواق الناشئة بسبب «كوفيد 19»

المصدر: لندن - رويترز

خسرت صناديق أسهم الأسواق الناشئة 3.1 مليارات دولار لتسجل نزوحاً للتدفقات للأسبوع العشرين على التوالي بينما خسرت أدوات الدين النامية 1.9 مليار دولار في الأسبوع المنتهي الأربعاء لترفع إجمالي التدفقات النازحة من أصول الأسواق الناشئة إلى 91 مليار دولار بعد أن تدافع المستثمرون صوب الملاذات الآمنة مع اضطراب أسواق المال بفعل تفشي جائحة «كورونا».

كان معهد التمويل الدولي ذكر يوم الأربعاء أن تدفقات المحافظ الخارجة من الأسواق الناشئة قفزت إلى 32.1 مليار دولار في يونيو من 3.5 مليارات دولار في مايو وإن الأوراق المالية للدين شكلت القدر الأكبر من التدفقات.

قال بنك أوف أمريكا في تقرير أمس إن صناديق سوق النقد شهدت أكبر عمليات استرداد للأموال منذ ديسمبر 2019 في الأسبوع المنتهي الأربعاء بينما جرى سحب 7.1 مليارات دولار من صناديق الأسهم.

وقال بنك أوف أمريكا إن مؤشره «الثور والدب» لم يعد في منطقة «شراء» للمرة الأولى منذ 17 مارس وأن المستثمرين ضخوا أيضاً 15.3 مليار دولار في صناديق السندات وملياري دولار في الذهب. لكن بنك أوف أمريكا أشار إلى أن مسار التداول المعاكس حالياً هو شراء أصول الأسواق الناشئة للاستفادة من ضعف الدولار.

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