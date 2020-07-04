مخاوف الطلب تهبط بأسعار النفط

المصدر: (لندن - رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس، لتتخلى عن مكاسب حققتها في وقت سابق، إذ أوقد ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد عالمياً وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك بالعالم للنفط، شرارة مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 35 سنتاً أو ما يعادل 0.8% إلى 42.79 دولاراً للبرميل خلال التعاملات وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً أو ما يوازي 0.9% إلى 40.30 دولاراً. وارتفع الخامان القياسيان ما يزيد على 2% أول من أمس بدعم من بيانات للوظائف الأمريكية جاءت أقوى من المتوقع وانخفاض في مخزونات الخام في أمريكا.

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