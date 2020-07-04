الذهب مستقر في نطاق ضيق

المصدر: (لندن – رويترز)

استقر الذهب، ليتداول في نطاق ضيق قدره 5 دولارات أمس، إذ طغت مخاوف بشأن الارتفاع العالمي في الإصابات بـ«كورونا» واستمرار توتر تجاري بين أمريكا والصين على بيانات أمريكية قوية للوظائف.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1775.35 دولاراً للأوقية خلال التعاملات وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1785 دولاراً وتراقب الأسواق بقلق العلاقات التجارية للصين مع الولايات المتحدة. وتراجع البلاديوم 0.4 % إلى 1893.12 دولاراً للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 809.50 دولاراً وربحت الفضة 0.4% إلى 17.97 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز