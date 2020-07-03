خام «أوبك» قرب 43 دولاراً

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس بعدما أظهرت بيانات تراجعاً في البطالة الأمريكية وانخفاضاً حاداً في مخزونات الخام، لكن بواعث القلق من أن طفرة في إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة قد تعرقل تعافي الطلب على الوقود كبحت المكاسب.

وقفز سعر سلة نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول"أوبك" فوق 40 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في 4 أشهر نظراً لارتفاع أسعار البيع الرسمية، وفقا لبيانات من المنظمة.

وبلغ سعر السلة 42.66 دولار للبرميل في أول يوليو بما يزيد نحو 12 % مقارنة مع اليوم السابق، وهو أيضا أعلى مستوى منذ الثالث من مارس ، بحسب الأرقام.وخلال التعاملات كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 78 سنتاً بما يعادل 1.86 % لتصل إلى 42.81 دولاراً للبرميل، بعد صعودها 1.8 % في الجلسة السابقة. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتاً أو 1.66 % مسجلة 40.48 دولاراً بعد أن ارتفعت 1.4 % أول من أمس.

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