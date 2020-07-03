الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف في يونيو بوتيرة قياسية

المصدر: (واشنطن - رويترز)

تمكن الاقتصاد الأمريكي من توفير وظائف بوتيرة قياسية في يونيو، مع استئناف مزيد من المطاعم والحانات لعملها، في برهان على أن الركود الذي تسبب فيه (كوفيد 19) انتهى على الأرجح.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل، أمس، أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت 4.8 ملايين وظيفة في يونيو، وهو أعلى معدل منذ بدأت الحكومة في الاحتفاظ بسجلات الوظائف في 1939،وانتعش عدد الوظائف بمقدار 2.699 مليون وظيفة في مايو. وقالت الوزارة إن عدد الطلبات الجديدة المُعدل للحصول على إعانة البطالة بلغ 1.427 مليون طلب في الأسبوع المنتهي 27 يونيو الماضي.

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