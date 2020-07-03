قروض مليارية لـ 5 شركات طيران أمريكية

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

توصلت 5 شركات طيران أمريكية إلى اتفاق مع وزارة الخزانة بشأن شروط الحصول على قروض في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لمواجهة الانخفاض الحاد في السفر بسبب «كورونا».

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الخطوط الجوية الأمريكية وشركات فرونتير إيرلاينز وهاواي إيرلاينز وسكاي ويست إيرلاينز وسبيريت إيرلاينز وقعت خطابات نوايا، وسوف تكون القروض بمليارات الدولارات. وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: «المحادثات مع شركات طيران أخرى مستمرة، ونتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات في أقرب وقت ممكن».

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