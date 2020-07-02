102 ألف مقيم يغادرون الكويت في يونيو.. والمصريين في الصدارة

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغ إجمالي عدد المقيمين الذين غادروا دولة الكويت بناء على رغبتهم أو ممن تم ترحيلهم خلال شهر يونيو الماضي، والذين يمثلون 27 جالية عربية وأجنبية، نحو 102623 مقيماً على متن نحو 590 رحلة جوية مغادرة انطلقت من 31 مايو الماضي وحتى نهاية يونيو.

وتصدرت الجالية المصرية أعلى الجاليات التي غادرت البلاد خلال الشهر الماضي من ناحية العدد والرحلات الجوية، حيث بلغ عدد المغادرين نحو 49986، أي ما يقارب الـ 50 ألف مصري، على متن 293 رحلة جوية، بما يعادل 49% من الحصة التشغيلية للمغادرين من مطار الكويت، حيث تنوعت وجهات السفر إلى كل من القاهرة وأسيوط وسوهاج والإسكندرية، وفق إحصائية أعدتها صحيفة "القبس" الكويتية استناداً إلى جداول رحلات المغادرة التابعة للإدارة العامة للطيران المدني.

وجاءت الجالية الهندية في المركز الثاني بعدد رحلات بلغ 185 رحلة مغادرة على متنها نحو 30633 راكباً من الجنسية الهندية بما يمثل 30 في المئة من إجمالي المغادرين، الذين تنوعت وجهات سفرهم إلى دلهي وجايا ولاكناو ومدراس، تلتها الرحلات الجوية المتجهة إلى قطر، التي تمثل محطة ترانزيت لغالبية الجاليات الأوروبية والأميركية، حيث بلغ إجمالي المغادرين نحو 6492 مقيماً على متن 32 رحلة.

ويبلغ إجمالي المغادرين إلى إيران 2500 إيراني على متن 11 رحلة، في حين غادر من الجالية البنغلادشية 2022 راكباً على متن 7 رحلات، ومن الجالية النيبالية 2113 على متن 15 رحلة، بينما بلغ إجمالي المغادرين إلى أثيوبيا 1386 راكباً على متن 10 رحلات، تلاها السودان وباكستان، حيث بلغ إجمالي المغادرين لكل منهما 725 راكباً على متن 4 رحلات.

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