صندوق النقد العربي يناقش تداعيات "كورونا" على صناعة المعلومات الائتمانية

المصدر: وام

نظم صندوق النقد العربي اليوم الاجتماع الاستثنائي للجنة العربية للمعلومات الائتمانية عن بعد لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على صناعة المعلومات الإئتمانية.

شارك في الاجتماع مدراء المعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وشركات المعلومات الإئتمانية المرخصة، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ويأتي الاجتماع في إطار الحوار المتواصل للسلطات الاشرافية في الدول العربية برعاية صندوق النقد العربي لمناقشة المخاطر والتداعيات الاقتصادية والمالية والمصرفية لجائحة كورونا، وانعكاس ذلك على العمل الاشرافي والرقابي بما في ذلك التعامل مع المعلومات الإئتمانية، حيث تسعى السلطات إلى الحد من التأثير السلبي لتداعيات جائحة الفيروس على صناعة المعلومات والتقارير الإئتمانية.

وقدم رئيس اللجنة الدولية للمعلومات الائتمانية، ومدير دائرة تعزيز الشمول المالي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الائتمان والبنية التحتية والابتكار في مجموعة البنك الدولي عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بأثر فيروس كورونا على صناعة المعلومات الائتمانية، وكيفية معالجة التأخر في دفع المستحقات بسبب الأزمة بالنسبة للعملاء الجيدين الذين تأثرت دخولهم بسبب الأزمة.

كما تم مناقشة العديد من القضايا التي تشمل: أهمية الوصول الرقمي للتقارير الإئتمانية، ودور المصارف المركزية في حل المنازعات المتعلقة بالتقارير الإئتمانية، وتعزيز وعي عملاء البنوك حول إعادة جدولة التسهيلات في ضوء تأثر دخولهم بسبب الأزمة الحالية.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن عقد الاجتماع الإستثنائي يعكس الأهمية الكبيرة للمعلومات الائتمانية في الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وأشاد بالتعاون القائم بين اللجنة العربية واللجنة الدولية وأهمية التعاون في تبادل الخبرات ونقل المعرفة مؤكداً على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوارونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام.

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