الأولى في العالم.. كراسٍ متحركة ذكيّة لتنقّل المسافرين في مطارات اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت الخطوط الجوية اليابانية خدمة تنقل شخصية عملية مستقلة للركاب في مطار هانيدا الدولي في طوكيو أمس الأربعاء.

في الخدمة، المتوفرة في الصالة رقم 1، تحمل الكراسي المتحركة ذاتية القيادة مستخدمي الخطوط الجوية اليابانية إلى بوابات الصعود بعد مرورهم عبر الفحص الأمني.

المركبات، التي طورتها شركة Whill Inc ومقرها كاناغاوا، متوقفة في منطقة محددة تسمى محطة ويل. ستعود الكراسي إلى المحطة من تلقاء أنفسهم بعد توصيل المستخدمين.

بدأت الخطوط الجوية اليابانية، التي أدخلت الكراسي المتحركة الآلية في الشهر الماضي، خدمة التنقل كجزء من مبادرة "المطار الذكي"، التي تتميز أيضًا بإيصال الأمتعة الآلي وأنظمة الفحص الأمني.

وقالت الشركة إن الكراسي المتحركة ذاتية القيادة، التي لا تتطلب أي دعم من موظفي المطار، من المتوقع أن تقلل من خطر إصابة الركاب بفيروس كورونا الجديد، بحسب "اليابان بالعربي".

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