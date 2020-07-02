بيانات إيجابية تصعد بالنفط

المصدر: (طوكيو- رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بدعم سلسلة من البيانات الإيجابية لقطاع الصناعات التحويلية، وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، اللذين يشير كلاهما إلى تعافٍ اقتصادي، لكن المخاوف بشأن زيادة إصابات فيروس «كورونا» المستجد حدّت من المكاسب.

وزاد خام برنت 13 سنتاً بما يوازي 0.3 % إلى 41.40 دولاراً للبرميل خلال التعاملات وزاد الخام الأمريكي 14 سنتاً (0.4 %) إلى39.41 دولاراً. وأظهرت بيانات حديثة لمعهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجّلت هبوطاً فاق التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

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