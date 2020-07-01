آليات صرف الكمامات على بطاقات التموين في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية في تكويد الكمامات المضافة على البطاقات التموينية من خلال شركتي الكروت الذكية، لتدخل ضمن قائمة أسعار منظومة التموين الجديدة؛ لترتفع عدد السلع التي يتم توزيعها في تلك المنظومة إلى 20 سلعة، وفقا لصحيفة الدستور.

وكشف تقرير حكومي أن الكمامة حصلت على كود رقم 111 على ماكينة صرف السلع آليًا عند البقالين ومشروع جمعيتي، كما تم تحديد سعر الكمامة بـ 8 جنيهات للتاجر التمويني والسعر النهائي للمستهلك بـ 8.5 جنيهات، ليحصل التاجر التمويني على هامش ربح نصف جنيه على الكمامة الواحدة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تكليف شركتي تجارة الجملة بتشكيل لجنة من عضوين إلى 3 أعضاء للمرور الدوري علي البقالين؛ للتأكد من مواصفات القياسية والجودة المستوى المطلوب على الكمامة المطروحة على البطاقات، والتأكد من عدم التلاعب في سعرها، وفي حال وجود مخالفة التلاعب في السعر يتم توقيع غرامة مالية قدرها 20 جنيهًا على كل كمامة.

وقال محمد راشد، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إنه على الرغم من تكويد الكمامة على قائمة أسعار منظومة التموين إلاّ أنها لم تتوفر من خلال شركات تجارة الجملة في أول يوم صرف السلع التموينية وننتظر أن يتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة.

أضاف راشد أن كل بطاقة تموينية تشمل أكثر من فرد ستحصل كحد أقصى على كمامتين والبطاقة التي تحتوي على فرد واحد سيحصل على كمامة واحدة وهي اختيارية وليست إلزامية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز