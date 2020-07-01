لقاح «كوفيد» يُحصّن أسهم أمريكا وأوروبا

المصدر: عواصم ـ رويترز

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال التعاملات اليوم مدعومة بالإعلان عن كشف لقاح جديد لعلاج «كورونا» ونجاح تجارب أولية.

وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع في الوقت الذي تطغى فيه آمال متزايدة في لقاح لكوفيد 19 على مخاوف من جولة توقف جديدة محتملة لوقف الأنشطة بعد زيادة قياسية في حالات الإصابة بالفيروس بالبلاد.

وقالت شركة فايرز وشركة بيونتك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية إن اللقاح الذي طوراه أثبت قدرة وخلصت المراحل الأولية من التجارب على البشر إلى صلاحيته.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 66.50 نقطة بما يعادل 0.26% ليصل إلى 25879.38 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 5.63 نقطة أو 0.18% مسجلاً 3105.92 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 4.91 نقاط أو 0.05% إلى10063.67 نقطة.

ودفعت آمال في لقاح لكوفيد 19 سوق الأسهم الأوروبية لتغلق مرتفعة بعد أن تعافت من خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة بفعل مخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقلق مرتبط بصندوق التعافي للاتحاد الأوروبي.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة تداول متقلبة مرتفعاً 0.2% لكن المؤشرات الرئيسية في بورصات باريس وميلانو ولندن تراجعت حوالي 0.2%.

وتعافت أسهم شركات الطاقة من خسائر الجلسة السابقة مع صعود أسعار النفط بعد تقارير أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وجاءت أسهم شركات السياحة والترفيه في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها 1.8%.

وأغلقت الأسهم اليابانية منخفضة بعدما أظهر مسح فصلي للشركات أجراه بنك اليابان المركزي تراجع ثقة الشركات لأقل مستوى في 11 عاماً، بينما قاد استمرار انتشار حالات كوفيد 19 في طوكيو إلى عزوف عن المخاطرة.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً 0.75% عند 22121.73 نقطة.

وأظهر مسح بنك اليابان أن الثقة بين المصنعين الكبار تراجعت إلى سالب 34 في الشهر الماضي من سالب 8 في مارس.

كما أشار المسح إلى أن الشركات الكبرى تعتزم زيادة الإنفاق الرأسمالي خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021 بنسبة 3.2% عن التوقعات الأولية.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، وسجلت شركات العقاقير والمنسوجات أكبر تراجع لتفقد أكثر من 2%.

وضعفت أسهم شركات السيارات رغم هبوط الين بعدما أظهر مسح بنك اليابان أن الثقة بين أكبر منتحي السيارات هوت لسالب 72 من سالب 17 في مارس.

ونزل سهم سوزوكي كورب 4.51 % وهوندا موتور 2.03% ونيسان موتور 1.63%.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.29% إلى 1538.61 وهو أدنى مستوى منذ منتصف يونيو.

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