اندماج بين «هيتاشي» و«إيه بي بي» بقيمة 10 مليارات دولار

المصدر: زيوريخ- البيان

أعلنت شركة «هيتاشي المحدودة Hitachi» و«إيه بي بي المحدودة ABB»، اليوم، عن انطلاق شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» العاملة في مجال شبكات الطاقة والبالغة قيمة أعمالها السنوية 10 مليارات دولار أمريكي، وذلك عقب اكتمال الاندماج المشترك بين «هيتاشي» و«إيه بي بي»، وستكون حصة «هيتاشي» 80.1% من الكيان المشترك الجديد «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، أما «إيه بي بي»، فسوف تحتفظ بالنسبة المتبقية.

وتعكس هذه الصفقة الأهمية التجارية، التي تتسم بها الطاقة المستدامة بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، بما في ذلك المرافق والمجالات الأخرى، مثل حلول التنقل والمدن الذكية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتطلع شركة «هيتاشي إيه بي باور جريدز» إلى النمو والارتقاء بها.

وسوف تحرص الشركة الجديدة على إمكانية تطوير شبكات الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على ضم حجم أكبر من الطاقة المتجددة داخل منظومة الكهرباء. وعلاوة على ذلك، ستستجيب للسلوك المتغير للمستهلكين المحترفين، وكذلك الحاجة إلى توفير نظام للطاقة أكثر مرونة يمكن أن يكون أكثر تمركزاً محلياً أو إقليمياً بطبيعته.

وتتزامن هذه الصفقة مع انشغال الشركات والحكومات المتقدمة على مستوى العالم في وضع الحلول والخطط، بما في ذلك التنشيط والتحفيز لتعافي الاقتصاد لمعالجة آثار «كوفيد 19»، وتطلعها إلى «إعادة البناء بشكل أفضل»، وهو الأمر الذي يضع عنصر الاستدامة في صميم هذا التعافي الاقتصادي.

وسوف يشغل «توشيكازو نيشينو»، نائب الرئيس التنفيذي الحالي لشركة هيتاشي، منصب الرئيس للكيان الجديد، فيما سيشغل «كلاوديو فاشين» منصب الرئيس التنفيذي للكيان، وسيظل المقر الجديد للكيان الجديد قائماً في زيوريخ بسويسرا، وسيضمن فريق الإدارة الحالي استمرارية العمل، وسيعمل بالكيان التجاري الجديد نحو 36,000 موظف في أكثر من 90 دولة، ويوظف أكثر من 2,000 موظف في قطاع البحث والتطوير (بما فيه العديد في قطاع تطوير البرمجيات).

وبهذه المناسبة، قال «توشيكازو نيشينو»: «ستساعدنا التقنيات الرقمية الرائدة لشركة «هيتاشي» مع حلول شبكات الطاقة ذات المستوى العالمي على القيام بدور مهم في التحول العالمي، وتقليل انبعاثات الكربون من أنظمة الطاقة في سبيل توفير مستقبل طاقة مستدام، أما الحلول الذكية للشبكة الأكثر ديناميكية؛ فسوف تسهم أيضاً في تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 7 للأمم المتحدة المتمثل بـضمان حصول الجميع على (طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ونظيفة)».

وتمثل هذه الشراكة دمجاً بين شركتين مرموقتين للغاية، ورائدتين على المستوى العالمي. وسيساعد التحالف مع «هيتاشي» في توفير فرص توسعية للكيان الجديد في مجالات مثل حلول التنقل والمدن الذكية والصناعة وتخزين الطاقة ومراكز البيانات، بالإضافة إلى توفير القوة المالية لدعم المشاريع الطموحة وتمكين الوصول إلى اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقد صرح «تيموايها موتيال»، المدير المالي لشركة «إيه بي بي» والمدير التنفيذي لمجلس إدارة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» قائلاً: «سيساعد التعاون والوصول إلى أسواق جديدة ومتنامية، تسيطر عليها «هيتاشي»، على الارتقاء بشبكات الطاقة إلى مستوى جديد من التطوير، مما يعزز مكانتها الرائدة»، مضيفاً أن «هيتاشي تقدم التزاماً طويل الأمد تجاه الكيان الجديد، وتعزز شراكة الأعمال القائمة مع شركاتنا».

ومن جانبه، صرّح «كلاوديو فاشين»، الرئيس التنفيذي في «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» بأن «دمج نقاط القوة التكنولوجية سيساعدنا في الحصول على فرص جديدة في السوق وتقديم قيمة أكبر للعملاء. وسنواصل الالتزام بتقديم الطاقة النظيفة، لضمان مستقبل الطاقة المستدامة، مع تقديم تقنيات رائدة ورقمية، لنكون بذلك أفضل شريك لتوفير شبكة أقوى وأكثر ذكاء وصديقة للبيئة».

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