برنامج عمل لعودة تنظيم الأحداث والمعارض بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة "إنفورما ماركيتس" لتنظيم المعارض برنامج عمل جديداً، تحت عنوان «إنفورما- الجميع آمن» مخصص لمنطقة الشرق الأوسط، يضم مجموعة تفصيلية من الإجراءات المحسنة، بهدف توفير أعلى مستويات النظافة والسلامة في جميع الأحداث، التي ستنظمها الشركة مستقبلاً، لضمان سلامة كل من الموظفين والحضور.

وتم اعتماد معيار «إنفورما- الجميع آمن»، بالتعاون مع الرابطة العالمية لصناعة المعارض وجمعية منظمي الأحداث وجمعية المنظمين المستقلين، وبالتنسيق مع إدارات المراكز، التي تستضيف المعارض والموردين والسلطات المعنية ذات الصلة. يهدف المعيار الجديد إلى رفع مستوى تنظيم المعارض، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، وذلك من خلال توفير بيئة آمنة وصحية وفعّالة، تحقق الفائدة لجميع المشاركين. ومعيار «إنفورما- الجميع آمن» هو الأسلوب الذي سيتم اتباعه في مختلف الأعمال، وسيتضمن 10 التزامات ذات أولوية، سيتم تطبيقها في جميع المعارض، التي تنظمها "إنفورما" في مختلف أنحاء العالم.

معيار

يتضمن معيار «إنفورما- الجميع آمن» 35 نقطة إرشادية، تغطي جميع جوانب التنظيف والنظافة الشخصية، مع التركيز على التنظيف المكثف قبل وأثناء وبعد الحدث، بالإضافة إلى توفير مرافق إضافية في جميع أنحاء المعرض لغسل اليدين، وتعقيمهما باستمرار.

كما تم تحديد كل الإجراءات والنقاط المتعلقة بتطبيق التباعد الجسدي. وسيتم التركيز أيضاً على الحد من التلامس والاحتكاك المباشر بين الحضور قدر الإمكان. وسيتعين على جميع الزوار والحضور ارتداء أقنعة الوجه «الكمامات»، ومعدات الوقاية الشخصية الأخرى، بما يتماشى مع التعليمات الحكومية، وإرشادات السلطات الصحية المحلية. كما سيتم إجراء الفحص الحراري لجميع الحضور. إضافة إلى ذلك، سيعمل فريق الفعاليات لدى "إنفورما" على دعم السلطات المحلية، وسيتم تطبيق نظام التتبع والتعقب إن اقتضت الحاجة.

حدث افتراضي

جاء الإعلان عن إجراءات الصحة والسلامة الجديدة، خلال الحدث الافتراضي الأول من نوعه «أومنيا هيلث لايف» الذي جمع أفراد مجتمع الرعاية الصحية من كافة أنحاء العالم في تجربة جديدة عبر الإنترنت. وقامت على تنظيم الحدث إنفورما ماركيتس، الشركة التي تنظم ذلك معرض الصحة العربي «آراب هيلث» ومعرض «ميدلاب الشرق الأوسط» و«هوسبيتيلار»، بالإضافة إلى «معرض فلوريدا الدولي الطبي».

استقطب الحدث الافتراضي الذي أقيم بين 22 و26 يونيو، نحو 11000 مشارك و2,500 ممثل عن الشركات العارضة من 177 دولة حول العالم. وخلال الحدث، تم تكريم مجتمع الرعاية الصحية، لاسيما أبطال الخطوط الأمامية من خلال تقديم محتوى دولي مجاني، كما وفر للمشاركين فرص إبرام الصفقات التجارية، وعرض أحدث المنتجات والخدمات في قطاع الرعاية الصحية. وسهّل الحدث إجراء 9,245 لقاء افتراضي، كما شهد إقامة 70 جلسة تعليمية افتراضية مجانية، حققت أكثر من 23,000 مشاهدة.

وقال بيتر هول رئيس شركة إنفورما ماركيتس في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: في الوقت الذي نواصل فيه تطوير أدواتنا الرقمية، ينصب تركيزنا الآن على تنظيم نسخة ناجحة وآمنة من معرض آراب هيلث ومعرض ميدلاب الشرق الأوسط، حيث نتطلع للترحيب بالحضور مجدداً في ر فبراير 2021«. ومن المقرر إقامة معرض آراب هيلث من 1 إلى 4 فبراير ومعرض ميدلاب الشرق الأوسط من 8 إلى 11 فبراير 2021، مع تطبيق معيار»إنفورما-الجميع آمن" خلال هذين الحدثين.

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