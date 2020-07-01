مصر تفتح مطاراتها أمام العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت المطارات المصرية اليوم الأربعاء، انطلاق أولى الرحلات الجوية المنتظمة بعد قرار عودة حركة الطيران واستقبال الوفود السياحية القادمة إلى البلاد بعد توقف 104 أيام بسبب جائجة كورونا.

وشدد محمد منار وزير الطيران المدنى المصري في بيان، على تطبيق التدابير الإحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الطيران بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالقطاع والتى تضعها الوزارة فى مقدمة أولوياتها .

وعلى جانب أخر قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بتسيير عدد من الرحلات الجوية إلى العديد من الوجهات المختلفة، فى أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى .

كما استقبل مطار الغردقة الدولى فى الثامنة من صباح اليوم أولى رحلاته الجوية التابعة لشركة Azur Air Ukraine القادمة من مطار العاصمة الأوكرانية كييف وعلى متنها ما يقرب من 172 راكب.

كما وصلت مطار شرم الشيخ الدولى فى تمام السادسة صباحاً الرحلة الجوية التابعة لشركة SkyUp Airlines القادمة من مطار العاصمة الأوكرانية كييف وعلى متنها ما يقرب من 182 راكب وتم رش الطائرة بالمياه فور هبوطها احتفالاً بإستئناف الرحلات.

وشهد المطارين العديد من الفعاليات وأجواء الإحتفال أيضا التى عبرت عن السعادة والفرحة بوصول أولى الرحلات الجوية وعودة الحركة السياحية إلى مطارات الجذب السياحى بمصر وحرصت إدارة المطارين وفرق العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود فور دخولهم صالة الوصول و قيام فرق العزف الموسيقى بتقديم الأنغام الموسيقية المبهجة التى ملئت المطار بفرحة عارمة من قبل العاملين والركاب.

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